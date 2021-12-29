ЭЦП от налоговой — бесплатная, зато носитель и каналы связи — платные

Бухгалтера возмутило, что в налоговой дают бесплатную ЭЦП (на не бесплатном носителе), но с ее помощью, к примеру, нельзя сдать отчетность в ПФР.

Спрашивает наш подписчик.

«Про ЭЦП в налоговой мне все понятно. А вот как с этой ЭЦП сдавать отчётность в ПФР?

В ИФНС вроде поняла, можно через личный кабинет. А как быть с ФСС, ПФР, статистикой?? Там тоже нужны личные кабинеты? Или типа подпись бесплатная, ну это тоже бабушка надвое сказала, флешку-то купить нужно. А потом ещё СБИС и т. д. оплатить?

Плюс, у нас 1С на сервере, и мы используем ЭДО. Туда ее скопировать нельзя. Дальше как жить?».

В комментариях по поводу ПФР пишут:

«В ПФР либо ногами, либо через операторов. Личный кабинет на сайте ПФР можно открыть, но СЗВ-М там точно не сдашь. Да и СЗВ-ТД тоже как-то странно формируется».

Иными словами, подпись, конечно есть. Но у ПФР нет канала для приема отчетности, с которым ее можно использовать. Ну или бесплатного сервиса. Вот людей и возмущает, что подпись-то вроде есть, условно-бесплатная (за токен-то платить нужно), но сервиса бесплатного для ее использования — нет.

А кто-то считает так:

«ФНС бесплатно выдаёт одну КЭП для ЕИО и эту подпись можно использовать только на защищённом носителе. Больше ничего ФНС не обещала никому и никогда. В этом плане к ФНС никаких претензий нет и быть не может».

Вообще, изначальная идея была не в чем-то бесплатном для бизнеса. А чтобы различным «номиналам» ЭЦП не давать. Потому ЭЦП для руководителя будет выдавать либо самиа налоговая, либо только те УЦ, которые она аккредитовала.