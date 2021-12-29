У налоговиков осталось чуть больше двух дней, чтобы прихватить 2018 год в проверки

Под конец года налоговики особенно хотят успеть хоть что-то предъявить бизнесу за 2018-й год. И обещают немыслимое число выездных проверок, лишь бы заставить уточниться. А налоговые юристы сомневаются, что у тех хватит ресурсов.

Рассказал Дмитрий Алексеев, руководитель комитета по налогам и финансам в НП «ГПУ ВЭД «ГЕРМЕС».

«Предварительно от 40 до 60 ВНП откроет к 30 декабря каждая инспекция города на Неве».

В комментариях усомнились, что такое количество каждая инспекция сможет вытянуть. Так, Сергей Кошелев, руководитель проекта «АналогиЯ», пишет:

«У нас в области, по данным 2-нк, 10 инспекций провели всего 16 проверок на 1.12.2021... И двоих физлиц на 89 тыс. руб. от безделья проверили. Если в каждой инспекции есть по 120-150 ед. выездников, то возможно. А так, это очередные „наполеоновские планы“-страшилки».

, налоговый адвокат, вспомнил, что в прошлом году налоговики открыто угрожали выездной проверкой всем, кто не уточнится.

А Иван Кузнецов, основатель и руководитель «Комплаенс Решения», привел статистику:

«По форме 2-НК на 01.10.21 — в СПб 69 ВНП всего было, за 4 квартала столько сумеют провести? И 55 ВНП в СПб всего за 2020 г. опять же по форме 2-НК с сайта ФНС. На сайте ФНС как-то иначе считают?».

Возможно, налоговики столько проверок только обещают, чтобы бизнес сговорчивее был. Ну и конец года, меньше трех дней осталось, чтобы за 2018-й что-то предъявить.