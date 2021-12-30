Почему уходящий год был очень неплох, но мы все очень рады, что он закончился?
Мы попросили описать все 12 месяцев одной фразой сотрудников редакции «Клерка», и вот что они сказали:
- «Не повысили НДС, и то хлеб»
- «2021 против пандемии: ты должен был победить зло, а не примкнуть к нему»
- «2021 год — это дефис между 2020 и 2022. Вжик»
Кто-то тяжело дополз до финиша:
- «Все, что мне пришло в голову: ОЧЕНЬ много работы»
- «Новый 2022 начинаю с чистого листа»
Кто-то сделал выводы:
«2021 был успешной проверкой на прочность»
А главред Марина Снеговская даже немного оптимист:
«В 2021 году мы стали универсальными солдатами, а не просто редакторами. И это круто!»
«Клерк» стал намного круче в этом году: мы запустили «Клерк.Разборы», «Клерк.Консультации», курсы повышения квалификации и даже собственный сервис бухгалтерского аутсорсинга — «Клерк.Бухгалтерию».
Уверены, что в новом году будут новые возможности стать еще лучше.
Что круто повернуло вашу жизнь в 2021м? Какой бы фразой вы его описали?
НДС – 2022
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