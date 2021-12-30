Почему уходящий год был очень неплох, но мы все очень рады, что он закончился?

Мы попросили описать все 12 месяцев одной фразой сотрудников редакции «Клерка», и вот что они сказали:

«Не повысили НДС, и то хлеб»

«2021 против пандемии: ты должен был победить зло, а не примкнуть к нему»

«2021 год — это дефис между 2020 и 2022. Вжик»

Кто-то тяжело дополз до финиша:

«Все, что мне пришло в голову: ОЧЕНЬ много работы»

«Новый 2022 начинаю с чистого листа»

Кто-то сделал выводы:

«2021 был успешной проверкой на прочность»

А главред Марина Снеговская даже немного оптимист:

«В 2021 году мы стали универсальными солдатами, а не просто редакторами. И это круто!»

«Клерк» стал намного круче в этом году: мы запустили «Клерк.Разборы», «Клерк.Консультации», курсы повышения квалификации и даже собственный сервис бухгалтерского аутсорсинга — «Клерк.Бухгалтерию».

Уверены, что в новом году будут новые возможности стать еще лучше.

Что круто повернуло вашу жизнь в 2021м? Какой бы фразой вы его описали?