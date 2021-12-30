Нужно ли обязательно распечатывать и подшивать документы из ЭДО? Или есть более современные способы хранения?

Бухгалтеры рассказывают, как хранят электронные документы. Кто-то сохраняет на разных жестких дисках, кто-то просто на флешках и других носителях, а кто-то дублирует на бумаге. Неужели в эру цифровых технологий нельзя пожалеть лес?

Все началось с вопроса нашего подписчика.

«Получаем документы по ЭДО. Сохраняем в файлики, распечатываем, подшиваем. Руководитель возмущается, что печатаем иногда на черновиках, вроде как „не документ это, а вдруг надо будет предъявить“. Аргумент, что можно распечатать заново на чистовик при необходимости или просто скан отправить - не работает.

Скажите, если печатаете документы из ЭДО, вам принципиален чистовик?».

В комментарии пришла Яна Барихашвили, генеральный директор ООО «ЭЛО» (аккредитованной IT компании), сертифицированный партнёр УЦ «Тензор».

«Вопрос: а зачем их вообще печатать? Их даже в налоговую, проще отправлять из своего электронного архива. Покажите руководителю процесс загрузки выгрузки доков, как можно их хранить и вопрос сам отпадёт».

Автор пишет, что печатают на тот случай, если вдруг в электронном виде из-за какой-нибудь аварии пропадет. На это эксперт отвечает:

«Архив, на жесткий диск. Есть такой способ, на компы с особо ценной инфой, ставят 2 жестких диска с отзеркаливанием с одного на другой, очень удобно. 2 жестких сразу не умрут. По мне, распечатывание, просто перевод бумаги. Берегите лес!».

Автор пишет, что она тоже за то, чтобы беречь природу, потому за черновики. На что кто-то резонно замечает, что черновики очень портят принтер.

А у кого-то руководитель совсем против того, чтобы бумагу портить. По словам комментатора, он «готов купить ещё несколько хранилищ и зеркалить на три диска, лишь бы мы не печатали совсем».

Коллеги, а вы печатаете?