Инвесторы рассказали о самых неудачных вложениях 2021 года

Если самыми удачными оказались инвестиции в биткоины, новостройки и акции американских компаний, то самые неудачные — вложения в евро, золото и в облигации.
Рейтинг составили аналитики FinExpertiza. О самых удачных инвестициях 2021 на «Клерке» недавно писали.
Убытки инвесторам принесли вложения, сделанные в начале года:
- в корпоративные облигации (-0,7 тысяч рублей);
- в ОФЗ (-5,1 тысяч рублей);
- в золото (-5,8 тысяч рублей).
Завершает рейтинг самых неудачных вложений — евро (-7,8 тысяч рублей).
Аналитики отмечают, что заставить вложиться в неудачные активы инвесторов могли результаты 2020 года: все вложения с минусовой доходностью в прошлом году демонстрировали положительную доходность, «а золото и евро так и вовсе были одной из наиболее привлекательных инвестиций с максимальным ростом стоимости за 12 месяцев».
Кстати говоря, набирают тенденцию инвестиции в алкоголь премиум-класса. Эксперты даже оценивают эти вложения выгоднее, чем в биткоины.
АКЦИЯ ГОДА
Только до завтра подписка «Клерк.Премиум» – 13 640₽ вместо 24 800₽. Узнать о пользе «Клерк.Премиум» и подписаться>>>