Инвесторы рассказали о самых неудачных вложениях 2021 года

Если самыми удачными оказались инвестиции в биткоины, новостройки и акции американских компаний, то самые неудачные — вложения в евро, золото и в облигации.

Рейтинг составили аналитики FinExpertiza. О самых удачных инвестициях 2021 на «Клерке» недавно писали.

Убытки инвесторам принесли вложения, сделанные в начале года:

в корпоративные облигации (-0,7 тысяч рублей);

в ОФЗ (-5,1 тысяч рублей);

в золото (-5,8 тысяч рублей).

Завершает рейтинг самых неудачных вложений — евро (-7,8 тысяч рублей).

Аналитики отмечают, что заставить вложиться в неудачные активы инвесторов могли результаты 2020 года: все вложения с минусовой доходностью в прошлом году демонстрировали положительную доходность, «а золото и евро так и вовсе были одной из наиболее привлекательных инвестиций с максимальным ростом стоимости за 12 месяцев».

Кстати говоря, набирают тенденцию инвестиции в алкоголь премиум-класса. Эксперты даже оценивают эти вложения выгоднее, чем в биткоины.