Самозанятый заработал больше годового лимита? Придется платить НДФЛ

Если самозанятый превысил годовой доход 2,4 млн руб., он теряет право на НПД, и с доходов свыше этой суммы должен платить НДФЛ.

Спрашивает наш подписчик.

«У меня самозанятому прилетело в этом году больше лимита. Подскажите, мониторит налоговая счета самозанятых? Есть шанс, что незаметно пройдет?».

В комментариях прозвучало мнение, что налоговая смотрит только чеки. Но превышение лимита программа сама видит и не даст сформировать чек:

«При превышении предела 2 400 000 программа „Мой налог“ не даёт чек сделать. Так мне написала наша контрагент-самозанятая, которая случайно превысила ограничение. На всякий случай, возвратила нам последний платёж (якобы, она услуги не оказала). Потом выставила нам счёт на сумму, не выходящую за пределы, мы оплатили, и она смогла для нас чек сделать».

О последствиях для самозанятого после того, как он перепрыгнул лимит в 2,4 млн руб., можно почитать здесь.