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Общепит с годовым оборотом до 2 млрд руб. освободили от НДС

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Рубрика НДС
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С 1 января вступили в силу поправки в ст. 149 НК, которые освободили от НДС рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные и оказание услуг общепита при выездном обслуживании.

Чтобы получить льготы, организации и ИП должны подходить по критериям:

  • годовой доход не более 2 млрд руб.;
  • доходы от общепита не менее 70%;
  • зарплаты работников не ниже средней по региону.

Подробнее читайте здесь: крупный общепит освободили от НДС и дали льготы по тарифам страховых взносов.

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