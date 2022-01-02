Общепит с годовым оборотом до 2 млрд руб. освободили от НДС

С 1 января вступили в силу поправки в ст. 149 НК, которые освободили от НДС рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные и оказание услуг общепита при выездном обслуживании.

Чтобы получить льготы, организации и ИП должны подходить по критериям:

годовой доход не более 2 млрд руб.;

доходы от общепита не менее 70%;

зарплаты работников не ниже средней по региону.

Подробнее читайте здесь: крупный общепит освободили от НДС и дали льготы по тарифам страховых взносов.