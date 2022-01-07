При торговле через интернет можно выдавать иностранцам чеки Tax Free

Если торговая компания включена в перечень Минпромторга и применяет ККТ, она имеет право выдавать иностранным покупателям-физлицам документ для компенсации НДС (чеки Tax Free).
Попасть в перечень могут организации из 16 регионов. Список регионов — в постановлении Правительства № 105 от 06.02.2018.
Эксперимент действует до конца 2022 года.
Документ (чек) для компенсации суммы НДС (чек Tax Free) оформляют на основании одного или нескольких кассовых чеков, отпечатанных в течение одного календарного дня на ККТ.
При этом адрес установки ККТ должен быть по адресу размещения организации (из перечня в ПП № 105).
Этот адрес указывают в заявлении о регистрации ККТ.
Если компания включена в перечень Минпромторга и выбивает чеки на ККТ, зарегистрированной по адресу из перечня в ПП № 105, то она вправе выдавать чеки Tax Free, даже если торговля идет через интернет.
Об этом сообщает Минфин в письме № СД-4-3/18026@ от 22.12.2021.
При этом чек Tax Free можно оформить на основании кассового чека, который ранее был направлен покупателю в электронной форме. То есть необязательно, чтобы кассовый чек был бумажный.
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