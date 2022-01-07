При торговле через интернет можно выдавать иностранцам чеки Tax Free

Если торговая компания включена в перечень Минпромторга и применяет ККТ, она имеет право выдавать иностранным покупателям-физлицам документ для компенсации НДС (чеки Tax Free).

Попасть в перечень могут организации из 16 регионов. Список регионов — в постановлении Правительства № 105 от 06.02.2018.

Налог может быть компенсирован иностранцу, если товары приобретены у организации розничной торговли в течение одного календарного дня на сумму не менее 10 000 руб. с учетом налога. Эксперимент действует до конца 2022 года.

Документ (чек) для компенсации суммы НДС (чек Tax Free) оформляют на основании одного или нескольких кассовых чеков, отпечатанных в течение одного календарного дня на ККТ.

При этом адрес установки ККТ должен быть по адресу размещения организации (из перечня в ПП № 105).

Этот адрес указывают в заявлении о регистрации ККТ.

Если компания включена в перечень Минпромторга и выбивает чеки на ККТ, зарегистрированной по адресу из перечня в ПП № 105, то она вправе выдавать чеки Tax Free, даже если торговля идет через интернет.

Об этом сообщает Минфин в письме № СД-4-3/18026@ от 22.12.2021.

При этом чек Tax Free можно оформить на основании кассового чека, который ранее был направлен покупателю в электронной форме. То есть необязательно, чтобы кассовый чек был бумажный.