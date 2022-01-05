Бухгалтеры поссорились из-за управленческого учета

Новость «Почему директора боятся управленческого учета» разделила бухгалтеров на два лагеря.
Одни считают, что управленческий учет не нужен:
«Я за свою более 40 летнюю работу еще ни разу не встретил руководителя предприятия (от крупных заводов, холдингов до средних предприятий), которому нужен был этот управленческий учет».
Другие уверены:
«в колхозе «70 лет без урожая» УУ может и не нужен, а в нормальных местах без него никуда».
Последних оказалось гораздо больше, а их аргументы весомее:
«Там, где руководитель не интересуется УУ, обычно у него и инструментов нет для адекватной оценки результатов деятельности и построения стратегии развития. Вспомнила одного такого, он даже не понимал от какой деятельности идет прибыль, а от какой - убытки и, соответственно, не понимал куда что вложить и насколько это целесообразно».
«Для грамотного и хорошего руководителя УУ - это кислород, без него он ни одного решения не примет и постарается его структурировать, регламентировать и организовать...»
Изучите управленческий учет с нуля до внедрения на курсе повышения квалификации (пока есть время и он не подорожал). Четыре преподавателя, закрытый телеграм-чат и другие идеальные условия, чтобы действительно научиться. Старт группы - 15 января (места пока есть).
АКЦИЯ ПРОДЛЕНА
До конца новогодних каникул подписка «Клерк.Премиум» – 13 640₽ вместо 24 800₽. Узнать о пользе «Клерк.Премиум» и подписаться>>>