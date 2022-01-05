Людям станет сложнее взять кредит

С 1 июля 2022 года ЦБ установит запреты на выдачу кредитов на срок более пяти лет и для тех заемщиков, у которых более 80% дохода уходит на погашение уже взятых кредитов и займов.

Запреты будут касаться не людей и организаций, а самих банков.

Доля кредитов и займов для закредитованного населения в банках не должна превышать 25% от всех выданных кредитов. А для МФО — не боле 35%.

— люди, на погашение уже взятых кредитов у которых уходит более 80% дохода.

Количество кредитов, выданных на срок более пяти лет, у банка не должно также превышать 25% от всех выданных займов. А вот МФО вообще не смогут выдавать такие займы.

Если банк превысил эти показания в прошлых годах, то ему надо будет скорректировать свои стандарты.

Что это значит для людей?

Для тех, у кого нет действующих кредитов, почти ничего не изменится. Если только они не захотят взять долгий кредит. Тогда заемщику могут отказать, если доля таких в банке уже равна 25%. И кредитная история человека будет уже не важна.

А тем, у кого более 80% доходов уходит на погашение кредитов, будет тяжело взять новый.

Но, так как эти новые ограничение — для банков, то заемщикам просто надо будет обращаться в несколько банков, в том числе и в мало известные. Так как выдать кредит на срок более 5 лет можно, главное, чтобы доля не была превышена. Такая же ситуация и с выдачей займа закредитованному клиенту.