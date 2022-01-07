Налоговики начали прием 3-НДФЛ за 2021 год

Сдать декларацию 3-НДФЛ за 2021 год необходимо до 4 мая 2022 года.

Отчет можно сдать на бумаге в ИФНС или МФЦ или же электронной через личный кабинет.

С отчета за 2021 год применяется новый бланк декларации 3-НДФЛ.

ФНС напоминает, когда надо отчитаться:

если вы продали недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения;

если вы получили дорогие подарки не от близких родственников;

если вы выиграли небольшую сумму в лотерею;

если вы сдавали имущество в аренду;

если вы получали доход от зарубежных источников.

При этом в случае продажи недвижимости на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества — до 250 тыс. рублей в год, теперь не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Отчитаться о своих доходах также должны ИП на ОСНО, нотариусы, адвокаты.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, надо до 15 июля 2022 года.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ с вашего дохода, то надо задекларировать его самостоятельно и уплатить налог. Сделать это необходимо только в том случае, если налоговый агент не сообщил в ФНС о невозможности удержать налог и о сумме неудержанного НДФЛ.

Если же он выполнил данную обязанность, налоговики сами направят человеку налоговое уведомление, на основании которого надо будет уплатить НДФЛ до 1 декабря 2022 года.