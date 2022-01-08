В 2022 году ПФР будет платить пособие по уходу за ребенком

Ряд пособий, которые сейчас платит Соцзащита и Роструд, в 2022 году будет выплачивать ПФР.

Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий россиян:

неработающим гражданам, имеющим детей;

лицам, подвергшимся воздействию радиации;

реабилитированным лицам;

инвалидам, имеющим транспортные средства по медицинским показаниям;

военнослужащим и членам их семей.

В частности, ПФР будет платить: ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет;

пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации;

единовременное пособие при рождении ребенка.

Если вы ранее уже оформили пособие по уходу за ребенком через Соцзащиту, то повторное заявление не нужно.

Первые выплаты начнутся 17 января за январь, сообщает ПФР.

В феврале пособия будут выплачиваться только по новым назначениям тем, кто оформит выплаты в январе и феврале.

С марта перечисление начнется по стандартному графику. То есть пособия за предыдущий месяц будут выплачивать в новом месяце.