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Кипр и Мальта станут нежелательными оффшорами для российского бизнеса

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Рубрика Государственные ведомства
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С 1 января 2023 года компаниям, у которых в уставном капитале на 25% и более доля оффшора, не дадут господдержку.

Минфин подготовил список таких оффшоров, можно скачать во вложении. Закон о таком запрете подписал в ноябре прошлого года Путин, он вступит в силу с начала следующего года.

Всего в список попали 57 стран и территорий. В том числе Кипр и Мальта, с которыми наша страна договорилась о повышении базовой ставки налога на дивиденды и проценты до 15%.

Сейчас Минфин ведет переговоры со Швейцарией о пересмотре налогового соглашения, и собирается начать подобные переговоры с Сингапуром и Гонконгом. Все эти оффшоры также включены в список.

Кроме того, в списке:

  • Ирландия,
  • Черногория,
  • Шри-Ланка,
  • штаты Вайоминг и Делавэр в США,
  • Виргинские острова США,
  • остров Мадейра в Португалии,
  • Ливан,
  • Кюрасао,
  • Королевство Тонга.

При этом, Люксембург и Нидерланды в список не вошли. А Британские Виргинские острова и Багамы в этом списке уже есть.

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