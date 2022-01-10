Кипр и Мальта станут нежелательными оффшорами для российского бизнеса

С 1 января 2023 года компаниям, у которых в уставном капитале на 25% и более доля оффшора, не дадут господдержку.

Минфин подготовил список таких оффшоров, можно скачать во вложении. Закон о таком запрете подписал в ноябре прошлого года Путин, он вступит в силу с начала следующего года.

Всего в список попали 57 стран и территорий. В том числе Кипр и Мальта, с которыми наша страна договорилась о повышении базовой ставки налога на дивиденды и проценты до 15%.

Сейчас Минфин ведет переговоры со Швейцарией о пересмотре налогового соглашения, и собирается начать подобные переговоры с Сингапуром и Гонконгом. Все эти оффшоры также включены в список.

Кроме того, в списке:

Ирландия,

Черногория,

Шри-Ланка,

штаты Вайоминг и Делавэр в США,

Виргинские острова США,

остров Мадейра в Португалии,

Ливан,

Кюрасао,

Королевство Тонга.

При этом, Люксембург и Нидерланды в список не вошли. А Британские Виргинские острова и Багамы в этом списке уже есть.