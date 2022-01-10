Не упустите последний шанс по переходу на УСН и ЕСХН с 2022 года

Так как 31 декабря 2021 года было выходным днем, срок сдачи уведомлений о переходе на УСН и ЕСХН автоматически переносится на 10 января 2022 года.

Таким образом, сегодня последний день сдачи этих уведомлений.

Сдать можно электронно или на бумаге.

Отправить уведомление на УСН через личный кабинет не получится, так как сервис недоработан. В 2022 году там автоматически проставляется год начала применения — 2023. Про этот косяк мы рассказывали здесь.

Переход на ЕСХН с 2022 года будет актуален тем, кто торгует продуктами на розничных рынках.

В Госдуме есть проект, по которому торговать без ККТ с февраля 2022 года смогут только бизнесмены на ЕСХН.

ФНС в декабре начала оповещать бизнесменов об этом, потому что в 2022 году уже поздно что-то менять. Сегодня последний день, когда можно перейти на ЕСХН с 2022 года.