Если хотите в 2022 году торговать на рынке без ККТ, срочно переходите на ЕСХН

Работать без ККТ на розничных рынках будет разрешено только организациям и ИП на ЕСХН при торговле продуктами.
При этом площадь их торговых мест должны быть не более 15 кв. м (включая места для хранения товара).
Недавно в Госдуму был внесен законопроект с поправками в закон № 54-ФЗ.
Новые нормы должны вступить в силу с 1 февраля 2022 года.
ФНС заранее оповещает бизнесменов об этом, потому что в 2022 году будет уже поздно что-то менять.
Если вы торгуете продуктами и подходите под ЕСХН, то переходить на этот режим с 01.01.2022 надо сейчас. Подать уведомление можно до 31 декабря 2021 года.
То есть льготу для бизнеса на ЕСХН введут только в 2022 году, но подсуетиться для ее применения нужно уже сейчас.
31 декабря в этом году выходной день, поэтому срок сдвигается на 10 января 2022 года.
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