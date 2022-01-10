💇 Бухгалтеры спорят, как пострадавшему бизнесу внести в 1С зарплату и нужен ли код вычета 620

Бухгалтеры стали закрывать год, составлять отчеты и призадумались, как в 1С правильно провести необлагаемую НДФЛ зарплату в размере МРОТ. Можно ее вообще не показывать в 6-НДФЛ, а можно показать с вычетом.

Зарплата за ноябрь или декабрь в размере МРОТ на человека не облагается НДФЛ и взносами, если компания получила субсидию за нерабочие дни.

Проблему отражения этих операций в 1С коллеги обсуждают на нашем форуме

Дело в том, что 1С предложила пользователям на выбор два варианта для НДФЛ с выплаты в виде МРОТ.

По первому варианту доход в сумме 12 792 руб. отражается в справках о доходах по коду 2000, и одновременно отражается вычет на эту сумму по коду 620.

По второму варианту этот доход вообще не отражается в справках и 6-НДФЛ, потому что он в принципе необлагаемый.

Наш читатель выбрал первый вариант, но столкнулся со сложностью при формировании 6-НДФЛ: при загрузке отчета в Контур код 620 пропадает.

Одни коллеги предлагают убрать и доход, и вычет.

Другие опасаются, что сотрудники будут возмущаться, не увидев в справке этот доход. Кроме того, бухгалтеры волнуются за расхождения между РСВ и 6-НДФЛ.

А какой вариант выбрали вы – доход с вычетом или без дохода и без вычета?

Обсуждение идет в теме форума «Освобождение от НДФЛ и взносов зарплаты за ноябрь-декабрь у пострадавшего бизнеса».