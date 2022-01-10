В «Единой России» не хотят забирать половину дохода у олигархов

Предложение от КПРФ поднять НДФЛ на доходы от 10 млн руб. в главенствующей партии назвали популистским. И добавили, что такое решение только дестабилизирует бизнес-сообщество.

Мнение высказал депутат ГД Владимир Гутенев, пишут «РИА Новости».

По его словам, такие предложения выдвигают только в целях поднять престиж своей партии. Заодно он упомянул слова Путина о том, что не нужно делать резких движений в налогообложении.

Парламентарий считает, что для развития бизнеса, для привлечения инвестиций в нашу страну важна стабильность.