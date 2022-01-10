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В «Единой России» не хотят забирать половину дохода у олигархов

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Рубрика НДФЛ
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Предложение от КПРФ поднять НДФЛ на доходы от 10 млн руб. в главенствующей партии назвали популистским. И добавили, что такое решение только дестабилизирует бизнес-сообщество.

Мнение высказал депутат ГД Владимир Гутенев, пишут «РИА Новости».

По его словам, такие предложения выдвигают только в целях поднять престиж своей партии. Заодно он упомянул слова Путина о том, что не нужно делать резких движений в налогообложении.

Парламентарий считает, что для развития бизнеса, для привлечения инвестиций в нашу страну важна стабильность.

«Поэтому подобные заявления работают не на стабильность», — сказал Гутенев.

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