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Утвердили электронные транспортные накладные

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Рубрика ЭДО
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ФНС утвердила электронные форматы трех перевозочных документов. Они начали действовать с сегодняшнего дня.

Опубликован приказ от 09.12.2021 № ЕД-7-26/1065@.

Теперь есть электронные форматы для:

  • электронной транспортной накладной;
  • электронной сопроводительной ведомости;
  • электронного заказ-наряда.

С 2022 года вступил в силу закон № 336-ФЗ от 02.07.2021, по которому электронные перевозочные документы и сведения из них будут храниться в государственной информационной системе (ГИС ЭПД). Оттуда эти документы смогут получать органы власти.

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