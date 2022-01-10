Утвердили электронные транспортные накладные

ФНС утвердила электронные форматы трех перевозочных документов. Они начали действовать с сегодняшнего дня.
Опубликован приказ от 09.12.2021 № ЕД-7-26/1065@.
Теперь есть электронные форматы для:
- электронной транспортной накладной;
- электронной сопроводительной ведомости;
- электронного заказ-наряда.
С 2022 года вступил в силу закон № 336-ФЗ от 02.07.2021, по которому электронные перевозочные документы и сведения из них будут храниться в государственной информационной системе (ГИС ЭПД). Оттуда эти документы смогут получать органы власти.
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