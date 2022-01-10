Где бухгалтеру найти клиентов для удаленного обслуживания?

Бухгалтеры делятся способами, как найти клиентов на удаленке. И советуют предлагать не по бухучету услуги, а по финансам или управленческому учету.
Спрашивает наш подписчик.
«Подскажите, как найти клиентов на бухгалтерское обслуживание, удалённо?».
В комментариях советуют:
- «Сарафан;
- Инстаграм;
- В группах бесплатные качественные консультации;
- С 2022 года больше не существует бухгалтерских услуг.
Этот вывод я сделала после углубленного погружения в новые ФСБУ. Они убили напрочь БУ, лишили его определенности и прозрачности. Я это к тому, что назовите свои услуги финансовыми к примеру или услуги управленческого учёта.
Откликов тогда ожидать можно больше. И клиенты правы, мы всех замучили своим бухучетом».
По ФСБУ рекомендуем посмотреть онлайн-курс «ФСБУ 5/2019 „Запасы“: понятно о том, в чем разбираться почти каждой компании».
А вот еще лайфхак, где клиентов брать:
«В 2014 году правда это было, но я сняла офис, назвалась фирмой на букву „А“, чтобы быть первой в списке и разместилась в 2ГИС на конкретном адресе почти в центре города. Клиенты мне сами звонили. С 2ГИС можно было зайти на сайт. С тех пор я уже не снимаю ничего, и до сих пор те же клиенты со мной».
Кроме того, прозвучало мнение, что работать на удаленке желающих много, а клиентов, которые готовы так работать — мало.
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