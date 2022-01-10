📈 Российский фондовый рынок сегодня растёт

Индекс Мосбиржи утром показал рост на 1,33%. К 7:10 по Мск он был на отметке в 3 803,37 пункта. Эксперт предсказывает хорошие поступления в бюджет от сырьевого экспорта.

О рекордном падении индекса на «Клерке» писали в середине декабря.

Прокомментировал Алексей Головченко — член политсовета Свердловского областного отделения Партии Роста, управляющий партнер «Юридической компании «ЭНСО».

«Российский фондовый рынок растёт сегодня, отыгрывая отступившие политические риски. Казахстан почти „рассосался“. С ТАНО тоже переговоры идут неплохо. Ещё неделю назад доллар стоил около 77.3 рубля. Сегодня рубль укрепился до 75. Да ещё и нефть опять выше $80 за барель.

Этот год, скорее всего, будет очень неплохим для России и нашего фондового рынка. Сырье ещё дорогое (нефть, газ, металлы). Мы пока прежде всего — сырьевая страна. Если не будет политической нервотрёпки — Россия будет много зарабатывать в этом году на сырье, а рубль — укрепляться».