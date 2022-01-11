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❗ ИП может получить патент, даже если опоздал с подачей заявления

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Рубрика ПСН
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Подать заявление на патент ИП должен за 10 дней до начала его действия. Но даже если бизнесмен опоздал с заявлением, патент все равно могут выдать.

Есть перечень оснований для отказа в выдаче патента.

Такого основания как нарушение срока подачи заявления там нет.

Поэтому налоговики могут и выдать патент, если заявление подано:

  • менее, чем за 10 дней до начала патента,
  • но раньше, чем дата начала патента.

В этом случае ИФНС может выдать патент с даты, которая указана в заявлении.

Об этом сообщает ФНС в письме № СД-4-3/18113@ от 23.12.2021.

В документе также говорится, что налоговики сами часто нарушают сроки выдачи патентов или уведомлений об отказе в патенте.

ФНС также напомнила, что разъяснения по выдаче патента опоздавшим ИП есть в письме Минфина от 05.04.2013 № 03-11-10/11254.

Там говорится, что налоговики вправе рассмотреть позднее заявление. Если дата начала позже, чем сдано заявление, патент могут выдать с желаемой даты.

Но у налоговиков есть 5 дней на рассмотрение заявления. Что делать, если патент одобрен, но дата его выдачи уже позже даты начала?

В данном случае Минфин рекомендовал ИП уточнить дату начал патента в заявлении или подать новое заявление.

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