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У налоговиков новый сбой: не получают заявления на патент с 23 декабря

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Рубрика ПСН
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Налоговики не получили заявления на патент, которые им отправили через личный кабинет в конце декабря. Бухгалтеры выясняют, что им теперь делать. Инспекторы сказали, что у них проблема с получением информации и по ТКС и через ЛК.

Рассказывает наша подписчица.

30 декабря она отправила два заявления на патент, дождалась статуса «документ принят налоговой» и ушла праздновать. А сегодня, 11 января, выясняет, что заявления через личный кабинет налоговики не получили.

После долгого и нудного созвона выяснила:

  • заявления налоговая не получила;
  • при том, что не получила, налоговики сумели их как-то открыть и сообщили ей, что оба составлены правильно, а патент скорее всего будет с 9 января оформлен.

Проблема, по словам инспекторов, в том, что с 23 декабря налоговики не получают информацию, техническая проблема у них.

«Причину не знают, над устранением работают. Декларации и письма не проходят ни через ТКС (у меня это СТЭК), ни через ЛК».

А на осторожный вопрос, куда жалобу писать, ответили, что писать бесполезно.

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В комментариях автору пишут, что сама виновата — подала 30 декабря и теперь, мол, возмущается. Хотя причины разные могут быть. Еще советуют жалобу написать. Автор пишет:

«Мне в отделе патентов пообещали. что с 9 января и дадут. Сгоряча. наверное. Или чтобы отвязаться. Но я подожду определенных дат».

Коллеги, кто подавали в последние числа декабря на патент, были проблемы у налоговиков с получением? Пишите в комментариях.

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