НДФЛ с подарков от организаций платят по уведомлению, а не по декларации

Подарки от юрлиц дороже 4 000 рублей облагаются НДФЛ. Но отчитываться за этот доход человеку не надо.

На нашем форуме обсуждают ситуацию, когда человек в 2021 году получил подарок стоимостью 19 тыс. рублей от компании, в которой он не работает.

Надо ли сдавать 3-НДФЛ и потом платить налог?

Клерки пояснили, что платить надо, а отчитываться — нет.

В этой ситуации налоговый агент должен передать данные о невозможности удержать налог в ИФНС. Налоговики на основании этих сведений сформируют уведомление и направят его человеку.

До 1 декабря 2022 года НДФЛ надо будет уплатить.

Сумма налога составит (19 000 — 4 000) х 13 % = 1 950 руб.