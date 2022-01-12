НДФЛ с подарков от организаций платят по уведомлению, а не по декларации

Подарки от юрлиц дороже 4 000 рублей облагаются НДФЛ. Но отчитываться за этот доход человеку не надо.
На нашем форуме обсуждают ситуацию, когда человек в 2021 году получил подарок стоимостью 19 тыс. рублей от компании, в которой он не работает.
Надо ли сдавать 3-НДФЛ и потом платить налог?
Клерки пояснили, что платить надо, а отчитываться — нет.
В этой ситуации налоговый агент должен передать данные о невозможности удержать налог в ИФНС. Налоговики на основании этих сведений сформируют уведомление и направят его человеку.
До 1 декабря 2022 года НДФЛ надо будет уплатить.
Сумма налога составит (19 000 — 4 000) х 13 % = 1 950 руб.
Обсуждение идет в теме форума «3-НДФЛ с полученного подарка от организации».
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