💵 Налоговики банкротят застройщика из-за трех миллионов

В Новосибирске инспекция подала в арбитраж заявление о банкротстве местной строительной компании. Это не первая попытка её обанкротить.

Сумма претензий налоговиков — 3,1 млн руб. В 2019 году застройщика пыталась обанкротить другая фирма, там сумма долга была 2,7 млн. А в сентябре прошлого года попытка была от физлица, из-за долга в 480,5 тыс. руб.

От редакции: вряд ли на самом деле застройщика будут банкротить. Сумма для строительной компании не столь большая, чтобы ее потопить. Скорее всего, налоговики осваивают банкротство как способ взыскания долгов, который особенно хорош при работе с застройщиками. Ведь какая строительная компания добровольно запустит к себе арбитражного управляющего? Проще долг заплатить.

По материалам Om1.ru.