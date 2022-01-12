ФНС советует компаниям сдать заявление на льготу по земельному и транспортному налогам до 1 апреля

Транспортный и земельный налог организациям считают сами налоговики. Чтобы при расчете учли льготы, надо подать заявление. Направить его можно в любую налоговую инспекцию.

К заявлению можно приложить подтверждающие документы. Если их не приложить, и у налоговиков тоже не будет нужных сведений, в льготе откажут. Если все нормально — придет уведомление о льготе.

Конкретные сроки сдачи таких заявлений в НК не прописаны.

Но налоговики рекомендуют отправить заявления о налоговых льготах за 2021 год до 1 апреля 2022 года.

Иначе ИФНС пришлет фирме сообщение о начисленном налоге без учета льгот.