Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

ФНС советует компаниям сдать заявление на льготу по земельному и транспортному налогам до 1 апреля

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Транспортный налог
Версия для печати

Транспортный и земельный налог организациям считают сами налоговики. Чтобы при расчете учли льготы, надо подать заявление. Направить его можно в любую налоговую инспекцию.

К заявлению можно приложить подтверждающие документы. Если их не приложить, и у налоговиков тоже не будет нужных сведений, в льготе откажут. Если все нормально — придет уведомление о льготе.

Конкретные сроки сдачи таких заявлений в НК не прописаны.

Но налоговики рекомендуют отправить заявления о налоговых льготах за 2021 год до 1 апреля 2022 года.

Иначе ИФНС пришлет фирме сообщение о начисленном налоге без учета льгот.

Компании сначала платят транспортный налог, и только потом получают из ИФНС сообщение с начисленной суммой

СРОЧНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ПО НДС

Только в эту пятницу (14 января) большой мастер-класс по НДС от Эльвиры Митюковой «Декларация за 4 квартал и работа в 2022 году». Цена для подписчиков «Клерк.Премиум» – 8 990₽, без подписки – 12 990₽. Посмотрите программу тут

Подборка полезных мероприятий

Разместить