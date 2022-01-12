Подали бумажное заявление на ПСН? Ищите патент в личном кабинете

В течение 5 рабочих дней со дня получения заявления о ПСН налоговая инспекция должна выдать ИП патент. Налоговики доработали свои программы и теперь ИП могут получать свои патенты через личный кабинет на сайте ФНС.

Документ направляется в ЛК, если заявление от ИП поступило в бумажном виде или через личный кабинет, уточнили в ФНС.

При направлении патента через личный кабинет датой его получения считается день, следующий за днем размещения документа в ЛК.

После этого бумажный патент уже не отправляют. Но если ИП все-таки хочет получить документ на бумаге, он может обратиться в ИФНС, где выдадут бланк.

Кстати, в письме № СД-4-3/18113@ от 23.12.2021 ФНС сообщает, что налоговики нередко нарушают срок выдачи патентов и не укладываются в 5 дней.

Об этом же рассказывают и наши читатели, которые до сих пор еще не получили свои патенты, хотя 5 дней после заявления уже прошло.