Бывшего главбуха будут судить за аферу со 131 млн руб.

В Якутии экс-главбух производственного кооператива вступила в сговор с налоговиком и похитила 131 миллион рублей из бюджета.
Её обвиняют по двум статьям — мошенничество в особо крупном (ч. 4 ст. 159 УК) и отмывание денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК).
Для столь внушительной суммы бухгалтер привлекла налоговика. Средства из бюджета они похищали при помощи схемы с незаконными возвратами налогов, которые якобы излишне уплатили в бюджет После возврата деньги она легализовала и использовала на личные цели.
Региональная прокуратура передает дело в суд. Что характерно, дело в отношении налоговика вывели в отдельное производство, поскольку инспектор (уже бывший) находится в международном розыске.
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