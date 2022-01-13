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🔌 Пока нет электронных доверенностей для ЭЦП, можно настроить бухгалтеру удаленный доступ

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Рубрика ЭДО
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Получить одну электронную подпись и записать ее на разные токены — нельзя. Такая мера позволит избежать возможные злоупотребления. Однако есть способ для бухгалтера использовать ЭЦП руководителя без нарушений.

Спрашивает наш подписчик.

«Коллеги, кто получает ЭЦП на руководителя в налоговой в ближайшее время? Можете попробовать узнать ответ на вопрос: можно ли записать подпись руководителя на 2 токена сразу?».

Дальше в комментариях автор поста уточняет: как технически решить вопрос работы двух и более человек с одним токеном удаленно с разных адресов? Электронные доверенности к ЭЦП пока не реализованы ведь.

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На вопрос автора ответила Яна Барихашвили, генеральный директор ООО «ЭЛО» (аккредитованной IT компании), сертифицированный партнёр УЦ «Тензор».

«Нельзя. Суть всех изменений в законодательстве в том, чтобы каждый использовал свою электронную подпись. Это все сделано, чтоб обезопасить организацию от мошеннических действий. Одна подпись на одного человека. Она не должна никому передаваться. Бухгалтер может получить свою подпись по доверенности от руководителя, и ею подписывать документы организации. Или второй вариант: руководитель, нарушая закон, отдаёт свою подпись бухгалтеру надеясь на его порядочность».

По ее словам, технически обойти проблему несложно: удаленный доступ к компьютеру руководителя, и бухгалтер подписывает с компьютера руководителя документы подписью руководителя. 

Например, в СБИС можно настроить доверие подписи для других сотрудников:

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А вот записать несколько ЭЦП на один токен — можно.

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