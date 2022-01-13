Дистанционщики работают в домашней одежде

Почти половина работников после ухода на удаленку стали уделять меньше внимания своему внешнему виду. Особенно это характерно для IT-специалистов и маркетологов.

Исследование провел портал hh.ru.

По одежде расклад такой: 24 % проводят рабочее время в повседневной одежде;

14 % — в пижаме или халате;

4 % обычно надевают офисный верх и домашний низ;

2 % даже дома всегда работают в офисной одежде.

После перехода на удаленку люди стали на чем-то экономить, а какие-то расходы возросли.

Уменьшились расходы Увеличились расходы на транспорт — у 75 %; на одежду и обувь — у 50 %; на развлечения — у 34 %; на питание — у 29 %. на электроэнергию — у 62 %; на еду — у 39 %; на интернет и мобильную связь — у 35 %; на развлечения — у 20 %; на одежду и обувь — у 12 %; на транспорт — у 8 %.

Источник — ИА ТАСС