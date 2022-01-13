Дистанционщики работают в домашней одежде

Почти половина работников после ухода на удаленку стали уделять меньше внимания своему внешнему виду. Особенно это характерно для IT-специалистов и маркетологов.
Исследование провел портал hh.ru.
По одежде расклад такой:
- 24 % проводят рабочее время в повседневной одежде;
- 14 % — в пижаме или халате;
- 4 % обычно надевают офисный верх и домашний низ;
- 2 % даже дома всегда работают в офисной одежде.
После перехода на удаленку люди стали на чем-то экономить, а какие-то расходы возросли.
Уменьшились расходы
Увеличились расходы
на транспорт — у 75 %;
на одежду и обувь — у 50 %;
на развлечения — у 34 %;
на питание — у 29 %.
на электроэнергию — у 62 %;
на еду — у 39 %;
на интернет и мобильную связь — у 35 %;
на развлечения — у 20 %;
на одежду и обувь — у 12 %;
на транспорт — у 8 %.
Источник — ИА ТАСС
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
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