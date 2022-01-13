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Дистанционщики работают в домашней одежде

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Рубрика Трудовое право
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Почти половина работников после ухода на удаленку стали уделять меньше внимания своему внешнему виду. Особенно это характерно для IT-специалистов и маркетологов.

Исследование провел портал hh.ru.

По одежде расклад такой:

  • 24 % проводят рабочее время в повседневной одежде;
  • 14 % — в пижаме или халате;
  • 4 % обычно надевают офисный верх и домашний низ;
  • 2 % даже дома всегда работают в офисной одежде.

После перехода на удаленку люди стали на чем-то экономить, а какие-то расходы возросли.

Уменьшились расходы

Увеличились расходы

на транспорт — у 75 %;

на одежду и обувь — у 50 %;

на развлечения — у 34 %;

на питание — у 29 %.

на электроэнергию — у 62 %;

на еду — у 39 %;

на интернет и мобильную связь — у 35 %;

на развлечения — у 20 %;

на одежду и обувь — у 12 %;

на транспорт — у 8 %.

 

Источник — ИА ТАСС

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