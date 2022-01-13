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Если ИП на спецрежиме выставил счет-фактуру, он должен сдать декларацию по НДС

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Рубрика НДС
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В общем случае бизнес на УСН, ЕНВД, ПСН не платит НДС. Но если выставили покупателю счет-фактуру с выделенным налогом — придется заплатить и отчитаться.

Минфин в письме № 03-07-11/102516 от 16.12.2021 разобрал ситуацию, когда ИП на ЕНВД в 2019 году выставлял счета-фактуры, но НДС не платил, потому что у него спецрежим.

Надо было платить, заявляет Минфин.

Сдать декларацию по НДС надо в инспекцию по месту учета ИП за тот период, когда были счета-фактуры с НДС.

Добавим, что это разъяснение подходит и для ИП на УСН и ПСН, если они выставляют счета-фактуры с НДС.

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