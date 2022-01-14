При утрате права на УСН надо начислить НДС на стоимость отгруженных товаров

Если упрощенец превысил лимит по численности или доходам, он слетает с УСН на ОСНО и должен платить НДС. Причем НДС будет сверх цены товара, а не в том числе.

Разъяснение дает Минфин в письме № 03-07-11/102559 от 16.12.2021.

Бывший упрощенец становится плательщиком НДС с начала квартала, в котором он утратил право на УСН.

Превысить лимит он может в конце квартала. При этом в начале этого квартала, например, он отгружал товары без НДС, так как был на УСН.

На эти отгрузки надо начислить НДС.

Минфин уточнил, что базой для НДС будет стоимость товаров без включения в нее налога.

То есть в обычном порядке надо начислить НДС на стоимость товаров из накладной.