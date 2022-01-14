Чтобы бухгалтеру было удобнее, подойдет легкий и мощный, чтобы можно было повсюду с собой носить, а на рабочем месте подключать его к большому монитору.

Спрашивает наш подписчик.

«Необходимо приобрести для работы бухгалтера хороший, очень производительный ноутбук. Бюджет — до 150 тыс. руб. Какие есть варианты?».

В комментариях сразу сказали, что с таким бюджетом можно очень хороший купить. Советуют брать небольшой по размерам но мощный по производительности ноутбук, и к нему большой монитор, клавиатуру и мышь.

«Смотря какие задачи будут. Если постоянно носить надо — то однозначно лёгкий маленький, к нему на рабочем месте большой монитор и беспроводные клавиатуруу с мышкой. Если лэптоп не будет покидать офис, то можно и 17-дюймовый взять, но лучше всё же тот же комплект: 15-дюймовый (самый ходовой и приемлемый по цене) плюс большой монитор. По оперативной памяти — от 8Гб и выше, меньше уже неактуально с нынешними базами. Диск лучше SSD, хотя бы для системы».

По просьбе редакции «Клерка», прокомментировала Яна Барихашвили, генеральный директор ООО «ЭЛО» (аккредитованной IT компании), сертифицированный партнёр УЦ «Тензор».

«Процессор можно core i7, оперативки не меньше 8, хотя в такой бюджет можно и 16. И желательно пару жестких, SSD-шка для системы и HDD для хранения данных. И не менее трех USB-портов, их всегда не хватает».

От редакции: если бухгалтер не собирается заниматься на этом ноутбуке видеомонтажом, рисовать что-то в 3ds Max, или играть в тяжелые видеоигры — то видеокарты достаточно интегрированной. А она существенно на цену влияет. Лучше, как подписчики советуют, в этот же бюджет добавить монитор на 32 дюйма. И еще момент: SSD работают быстрее, но живут в среднем 5 лет активного пользования.