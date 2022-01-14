Бухгалтер хотела заработать на инвестициях и отдала мошенникам 3,5 млн руб.

В Иркутске аферисты выманили у бухгалтера крупную сумму под видом инвестиций. В надежде получить дополнительный доход она взяла кредит.
Ей позвонили, представились менеджером финансовой компании и предложили хорошо заработать на бирже. Она согласилась, взяла кредит и перевела деньги на реквизиты, которые ей дали.
После перевода денег мобильный собеседника пропал со связи. Бухгалтер поняла, что ее обманули мошенники, написала заявление в полицию.
По материалам сайта МВД по Иркутской обл.
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РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?
Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.