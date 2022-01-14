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Бухгалтер хотела заработать на инвестициях и отдала мошенникам 3,5 млн руб.

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Рубрика Мошенничество
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В Иркутске аферисты выманили у бухгалтера крупную сумму под видом инвестиций. В надежде получить дополнительный доход она взяла кредит.

Ей позвонили, представились менеджером финансовой компании и предложили хорошо заработать на бирже. Она согласилась, взяла кредит и перевела деньги на реквизиты, которые ей дали.

После перевода денег мобильный собеседника пропал со связи. Бухгалтер поняла, что ее обманули мошенники, написала заявление в полицию.

По материалам сайта МВД по Иркутской обл.

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