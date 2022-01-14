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Налоговики вместо протокола прислали выгрузку со штрихкодом, назвали ее копией и предложили поверить на слово

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Рубрика Налоговые проверки
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Компания пожаловалась, что в материалах налоговой проверки нет копии протокола допроса, оформленной по закону. Налоговики отписались, что все протоколы загружают в АИС Налог-3, копию оттуда выгрузили и предоставили со штампиком «копия верна».

Этого, по их мнению, достаточно. Хотя что именно они туда загрузили — остается загадкой.

Рассказал руководитель проекта «АналогиЯ» Сергей Кошелев.

На довод налогоплательщика об отсутствии в материалах проверки копии надлежаще оформленного протокола допроса, центр компетенции ответил:

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Что, по мнению автора, означает примерно следующее:

«Возвращается Чапаев из командировки в Англию. Одет весь с иголочки, в лимузине, на руках перстни с бриллиантами. Полный багажник денег. Носильщики выносят кучу чемоданов. Петька его удивленно спрашивает:

  • Василий Иванович, откуда у тебя все это?
  • Да так, Петька, в карты выиграл.
  • Как это?
  • Захожу я в клуб. Там все сидят, выпивают, в карты играют. Присмотрелся — в очко режутся! Сел я за столик, взял карты. У меня — 18. А мой соперник-англичанин говорит — 20. Я ему: „Покажи!“ А он — мне: „Мы, джентльмены, верим на слово“. Вот тут-то мне как поперло, как поперло...».

А после автор добавляет:

«Верьте тому, что мы вбили в программу. Так можно и обратную ситуацию представить: плательщик вместо оригиналов документов в ответ на требования пришлет выгрузку со штрих-кодом со словами: верьте, у нас всё правильно».

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