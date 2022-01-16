Переболевших ковидом без прививки можно отстранять от работы

Если в регионе введена вакцинация от ковида, то непривитых сотрудников нужно отстранять от работы. Без оплаты. И даже недавняя болезнь не помешает отстранению, указал Роструд.
Роструд разобрал ситуацию работника, который переболел ковидом в декабре. Ему дали QR-код на год. У человека есть антитела после болезни. Но работодатель требует прививку, иначе отстранение.
Все дело в том, что еще летом 2021 года вышли совместные рекомендации для работодателей от Минтруда и Роспотребнадзора. В них сказано, что надо издать приказ об отстранении сотрудника от работы, если:
- нет документа о прививке;
- нет документа о противопоказаниях.
Факт перенесения работником заболевания CОVID-19 не препятствует отстранению работника, если нет сведений о медотводе.
То есть переболевших тоже можно отстранять, если у них нет прививки. К такому выводу пришел Роструд.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
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