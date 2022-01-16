Переболевших ковидом без прививки можно отстранять от работы

Если в регионе введена вакцинация от ковида, то непривитых сотрудников нужно отстранять от работы. Без оплаты. И даже недавняя болезнь не помешает отстранению, указал Роструд.

Вакцинация по эпидемическим показаниям вводится главным санитарным врачом региона. Она обязательна для работников отдельных отраслей.

Роструд разобрал ситуацию работника, который переболел ковидом в декабре. Ему дали QR-код на год. У человека есть антитела после болезни. Но работодатель требует прививку, иначе отстранение.

Все дело в том, что еще летом 2021 года вышли совместные рекомендации для работодателей от Минтруда и Роспотребнадзора. В них сказано, что надо издать приказ об отстранении сотрудника от работы, если:

нет документа о прививке;

нет документа о противопоказаниях.

Факт перенесения работником заболевания CОVID-19 не препятствует отстранению работника, если нет сведений о медотводе.

То есть переболевших тоже можно отстранять, если у них нет прививки. К такому выводу пришел Роструд.