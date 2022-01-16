ПФР выплатит пособие по уходу за ребенком неработающим родителям 17 января

В 2022 году Пенсионный фонд будет платить пособия, которые ранее выплачивала соцзащита. Если вы обратились за пособием впервые в 2022 году, узнать судьбу своего заявления можно по телефону единого контактного центра ПФР.

Телефон 8-800-6-000-000.

Речь идет о пособиях пяти категориям россиян:

неработающим гражданам, имеющим детей;

лицам, подвергшимся воздействию радиации;

реабилитированным лицам;

инвалидам, имеющим транспортные средства по медицинским показаниям;

военнослужащим и членам их семей.

ПФР будет, в частности, платить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим и пособие при рождении ребенка.

Полный список пособий, которые теперь платит ПФР, есть на сайте фонда.

Если пособие уже было назначено ранее в соцзащите, его продолжит платить ПФР автоматически. Никаких заявлений подавать не надо.

Заявление нужно только на новые случаи.

Первую выплату пособий ПФР сделает 17 января за январь.