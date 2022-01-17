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Налоговики ставят компаниям баллы и по ним смотрят, к кому идти с проверкой

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Рубрика Налоговые проверки
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Чтобы найти выгодоприобретателей в цепочках с НДС, налоговики присваивают компаниям баллы. По итогам проверок баллы могут поменять. Такая система есть в методичке налоговиков по предпроверочному анализу.

Список претендентов на предпроверочный анализ в ФНС формируют с помощью контрольно-аналитических систем. К примеру, АСК НДС-3. Программный комплекс находит разрывы по НДС между сделками компаний и их декларациями.

Регламент налоговиков нацелен именно на реальный бизнес, «однодневки» их не интересуют. Балльная система разграничивает организации на три вида, первый и второй из которых — фактические выгодоприобретатели. А третий — технические компании, при помощи которых «уклонисты» занижают налоговую базу.

Вот как разделение выглядит в цифрах:

  • от 50 баллов и выше — компании с реальным имуществом, госконтрактами, уведомлениями о контролируемых сделках, это те, кто фактически получает выгоду от неуплаты налогов;
  • от 20 до 49 баллов — потенциальные выгодоприобретатели;
  • до 19 баллов — «технички», которые отразили в декларации по НДС значительные обороты по операциям, в бюджет уплатили минимальные суммы, доля вычетов по НДС выше 98%, штат менее 10 человек.
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А вот по каким критериям налоговики присваивают баллы:

  • по сумме внеоборотных активов за два года до проведения проверки (от 0 до 10 баллов);
  • по доле вычетов по НДС (также от 0 до 10);
  • по среднесписочной численности сотрудников (от 0 до 10);
  • по оплате труда (от 0 до 10).

Если у компании есть имущество — 15 баллов, нет имущества — 0 баллов.

Если нет сомнений о достоверности сведений о компании в ЕГРЮЛ — присваивают 0 баллов. Еслиа недостоверны сведения об адресе — вычитают 5 баллов, если недостоверка в отношении учредителя-юрлица — вычитают 10 баллов, учредителя-физлица — вычитают 10 баллов, гендира — минус 20 баллов.

Иными словами, компании с недостоверными сведениями, по мнению налоговиков — просто «технички». И они для инспекторов особо не интересны, поскольку взять с них в бюджет — нечего.

Методичку налоговиков разбирали «Ведомости».

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