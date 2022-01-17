Налоговики ставят компаниям баллы и по ним смотрят, к кому идти с проверкой

Список претендентов на предпроверочный анализ в ФНС формируют с помощью контрольно-аналитических систем. К примеру, АСК НДС-3. Программный комплекс находит разрывы по НДС между сделками компаний и их декларациями.
Регламент налоговиков нацелен именно на реальный бизнес, «однодневки» их не интересуют. Балльная система разграничивает организации на три вида, первый и второй из которых — фактические выгодоприобретатели. А третий — технические компании, при помощи которых «уклонисты» занижают налоговую базу.
Вот как разделение выглядит в цифрах:
- от 50 баллов и выше — компании с реальным имуществом, госконтрактами, уведомлениями о контролируемых сделках, это те, кто фактически получает выгоду от неуплаты налогов;
- от 20 до 49 баллов — потенциальные выгодоприобретатели;
- до 19 баллов — «технички», которые отразили в декларации по НДС значительные обороты по операциям, в бюджет уплатили минимальные суммы, доля вычетов по НДС выше 98%, штат менее 10 человек.
А вот по каким критериям налоговики присваивают баллы:
- по сумме внеоборотных активов за два года до проведения проверки (от 0 до 10 баллов);
- по доле вычетов по НДС (также от 0 до 10);
- по среднесписочной численности сотрудников (от 0 до 10);
- по оплате труда (от 0 до 10).
Если у компании есть имущество — 15 баллов, нет имущества — 0 баллов.
Если нет сомнений о достоверности сведений о компании в ЕГРЮЛ — присваивают 0 баллов. Еслиа недостоверны сведения об адресе — вычитают 5 баллов, если недостоверка в отношении учредителя-юрлица — вычитают 10 баллов, учредителя-физлица — вычитают 10 баллов, гендира — минус 20 баллов.
Иными словами, компании с недостоверными сведениями, по мнению налоговиков — просто «технички». И они для инспекторов особо не интересны, поскольку взять с них в бюджет — нечего.
Методичку налоговиков разбирали «Ведомости».
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?
Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.