Губернатор Петербурга попросил КС вмешаться в налоговый спор

Конституционный суд рассмотрит законность положений ст. 256 НК просьбе губернатора Санкт-Петербурга.
Спор между ФНС и ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» возник из-за доначисления налога на прибыль в отношении имущества, приобретенного за счет средств городского бюджета и переданного в хозяйственное ведение «ТЭК СПб».
Налоговики доначислили ГУП 821,5 млн руб. налога на прибыль. По их мнению, компания неправомерно отразила в расходах амортизационные отчисления по тепловым сетям и другому городскому имуществу, которое находится в хозяйственном ведении ГУПа.
Инспекторы опираются на п. 2 ст. 256 НК, согласно которому имущество, приобретенное за счет средств бюджета для целевого финансирования, амортизации не подлежит. Арбитражные суды в споре поддержали мнение налоговиков.
Однако энергетики вместе с властями Петербурга пытаюются найти правду в КС и доказать, что переданное в хозяйственное ведение «ТЭК СПб» имущество является не целевым финансированием, а взносом города в уставной фонд ГУП.
По мнению заявителей, иное применение этой спорной нормы ставит госпредприятия в неравные условия в зависимости от форм собственности.
По материалам «Коммерсантъ».
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
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