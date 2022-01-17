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Губернатор Петербурга попросил КС вмешаться в налоговый спор

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Рубрика Налог на прибыль
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Конституционный суд рассмотрит законность положений ст. 256 НК просьбе губернатора Санкт-Петербурга.

Спор между ФНС и ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» возник из-за доначисления налога на прибыль в отношении имущества, приобретенного за счет средств городского бюджета и переданного в хозяйственное ведение «ТЭК СПб».

Налоговики доначислили ГУП 821,5 млн руб. налога на прибыль. По их мнению, компания неправомерно отразила в расходах амортизационные отчисления по тепловым сетям и другому городскому имуществу, которое находится в хозяйственном ведении ГУПа.

Инспекторы опираются на п. 2 ст. 256 НК, согласно которому имущество, приобретенное за счет средств бюджета для целевого финансирования, амортизации не подлежит. Арбитражные суды в споре поддержали мнение налоговиков.

Однако энергетики вместе с властями Петербурга пытаюются найти правду в КС и доказать, что переданное в хозяйственное ведение «ТЭК СПб» имущество является не целевым финансированием, а взносом города в уставной фонд ГУП.

По мнению заявителей, иное применение этой спорной нормы ставит госпредприятия в неравные условия в зависимости от форм собственности.

По материалам «Коммерсантъ».

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