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Как выдержать допрос в налоговой: бесплатный вебинар уже завтра

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Рубрика Налоговые проверки
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По мнению налоговиков, допрос — основа доказательств. Не бывает решений налоговых проверок, в которых бы инспекторы не цитировали допросы. Что делать, если на допрос вызывают именно вас?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Допросы в налоговой: к чему готовиться в 2022». Он пройдет завтра, 19 января, начало в 10:00 по Москве. 

На вебинаре расскажем все о допросах: кого, когда, как. И конечно, соберем максимум практических советов на 2022 год.

Спикеры:

  • Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting,
  • Ксения Орлова, юрист Five Stones Consulting.

Записывайтесь скорее, места еще есть.

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Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.

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