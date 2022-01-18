Как выдержать допрос в налоговой: бесплатный вебинар уже завтра

По мнению налоговиков, допрос — основа доказательств. Не бывает решений налоговых проверок, в которых бы инспекторы не цитировали допросы. Что делать, если на допрос вызывают именно вас?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Допросы в налоговой: к чему готовиться в 2022». Он пройдет завтра, 19 января, начало в 10:00 по Москве.

На вебинаре расскажем все о допросах: кого, когда, как. И конечно, соберем максимум практических советов на 2022 год.

Спикеры:

Екатерина Болдинова , налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting,

, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting, Ксения Орлова, юрист Five Stones Consulting.

Записывайтесь скорее, места еще есть.