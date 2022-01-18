Как выдержать допрос в налоговой: бесплатный вебинар уже завтра

По мнению налоговиков, допрос — основа доказательств. Не бывает решений налоговых проверок, в которых бы инспекторы не цитировали допросы. Что делать, если на допрос вызывают именно вас?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Допросы в налоговой: к чему готовиться в 2022». Он пройдет завтра, 19 января, начало в 10:00 по Москве.
На вебинаре расскажем все о допросах: кого, когда, как. И конечно, соберем максимум практических советов на 2022 год.
Спикеры:
- Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting,
- Ксения Орлова, юрист Five Stones Consulting.
Записывайтесь скорее, места еще есть.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?
Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.