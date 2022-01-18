Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

💸 Бухгалтер с подельницами украла более 6 млн у ИП. Сядут все

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Мошенничество
Версия для печати

Бухгалтер организовала преступную схему с двумя «коллегами» и похитила больше 6 миллионов рублей у предпринимателя. Все три получили сроки от 2,5 до 3 лет.

Подельницы зарегистрировали фирму-однодневку, а одна из них, устроившись бухгалтером к ИП, выводила деньги с его счетов через эту фирму. Если у предпринимателя возникали какие-то подозрения, бухгалтер на месте его переубеждала.

Меньше чем за год группа украла более 4 700 000 рублей. Еще 1,5 млн руб. они похитили с личных счетов самого предпринимателя, изготовив поддельные кассовые ордеры с наименованием «Личные расходы».

В итоге преступная группа пошла по статье «мошенничество», организатору дали 3 года общего режима, компаньонкам — от 2,5 до 3 лет общего режима. И каждой штраф от 200 до 250 тыс. руб.

С приговором они не согласились и обжаловали в апелляции. Вторая инстанция одной из преступниц наказание смягчила — вместо 2,5 лет она проведет в колонии 2 года и 2 месяца, и заплатит штраф 180 тыс. вместо 200 тыс. руб.

По материалам orengrad.ru.

 

РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020

Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?

Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить