💸 Бухгалтер с подельницами украла более 6 млн у ИП. Сядут все

Бухгалтер организовала преступную схему с двумя «коллегами» и похитила больше 6 миллионов рублей у предпринимателя. Все три получили сроки от 2,5 до 3 лет.

Подельницы зарегистрировали фирму-однодневку, а одна из них, устроившись бухгалтером к ИП, выводила деньги с его счетов через эту фирму. Если у предпринимателя возникали какие-то подозрения, бухгалтер на месте его переубеждала.

Меньше чем за год группа украла более 4 700 000 рублей. Еще 1,5 млн руб. они похитили с личных счетов самого предпринимателя, изготовив поддельные кассовые ордеры с наименованием «Личные расходы».

В итоге преступная группа пошла по статье «мошенничество», организатору дали 3 года общего режима, компаньонкам — от 2,5 до 3 лет общего режима. И каждой штраф от 200 до 250 тыс. руб.

С приговором они не согласились и обжаловали в апелляции. Вторая инстанция одной из преступниц наказание смягчила — вместо 2,5 лет она проведет в колонии 2 года и 2 месяца, и заплатит штраф 180 тыс. вместо 200 тыс. руб.

По материалам orengrad.ru.