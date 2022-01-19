Депутаты считают, что единый платеж облегчит бизнесу жизнь

В феврале Госдума должна рассмотреть в первом чтении законопроект о едином налоговом платеже. Все налоги бизнес будет платить в один котел. Налоговики сами будут распределять деньги по видам налогов и взносов.

Поясним, это не тот добровольный единый платеж , который внедряют для бизнеса в этом году. Новый единый платеж — это более серьезно и никакой добровольности. Отказаться от него нельзя.

Накануне этот законопроект обсудили в «Единой России».

Один из авторов документа, глава думского комитета по бюджету депутат Андрей Макаров заявил, что этот проект поможет ответственным налогоплательщикам избежать санкций.

Ведь сейчас бывают случаи, когда есть переплата по одному налогу и недоимка по другому. Из-за этого начисляются пени и штрафы.

Революционные поправки в НК планируют внедрить с 2023 года.

Поменяют сроки уплаты налогов и сдачи деклараций. Например, отчитывать по НДС и налогу на прибыль надо будет до 20 числа, а заплатить налог — до 25-го.

Срок уплаты поменяют даже по НДФЛ для налоговых агентов. Перечислять этот налог при каждой выплате сотрудникам будет не нужно.

Также «Единая Россия» на заседании одобрила законопроект о введении автоматической упрощенки (АУСН).