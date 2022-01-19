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🙆‍♀️ Бывший главбух присвоила около миллиона рублей и теперь ждет суда

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Рубрика Экономические преступления
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В городе Енисейске Красноярского края бывший главбух образовательного учреждения пойдет под суд из-за миллионного хищения. Ей грозит до 4 лет.

Сначала уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном), но позже статью поменяли на часть 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).

Главного бухгалтера (теперь уже бывшего) заподозрили в хищении бюджетных средств в июне прошлого года. Она заключила фиктивные договоры поставки стройматериалов, якобы для ремонта здания. По факту, никаких поставок не было, как и ремонта, а деньги она забрала себе.

Дело передали в суд, ей грозит до 4 лет лишения свободы

По материалам «Запад24».

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