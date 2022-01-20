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Налоговики 10 дней не принимают декларации. Проблема в операторах, или у них сбой?

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Рубрика ЭДО
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Бухгалтеры жалуются, что в налоговых не принимают отправленные через ТКС уведомления, декларации и отчеты. У некоторых уже 10 дней такое.

Рассказывает наш подписчик.

«12 января отправила декларацию по НДС в СБИС. Ужо 10 дней почти как висит, не принимается (отчёт отправлен, но не считается сданным). Что делать-то, СБИС пинать или это в налоговой? Если что, 20-я ИФНС, Москва».

В комментариях пишут, что у всех что-то не принимается в налоговой:

  • не приняли уведомление о переходе на УСН, отправлено через Контур (ИФНС № 1 и 9, Москва);
  • не приняли уведомление об отказе от УСН;
  • два дня висит декларация по НДС, отправлена через СБИС.

И так далее. Причем, в ту же 9-ю дозвонились, и, по словам комментатора, «да, видим, документов много, ждите». При этом, пишут, у кого-то справка о состоянии расчетов за сутки прилетела.

А еще есть мнение, что проблема не у налоговиков:

«В Контуре было сообщение, что пока нет ответов на отправленные отчеты с 19 декабря, снова отправлять не нужно, ждите, все будет. Насколько я понимаю, не зависело от налоговой, сегодня начали приходить ответы и требования».

Коллеги, а у вас как? Все отправляется/принимается, или есть проблемы? Пишите в комментариях.

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