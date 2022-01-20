Зачем инвестиции бухгалтерам: опрос

На «Клерке» все чаще стали появляться темы по инвестициям — это мировой тренд, многие пытаются обеспечить себе пассивный доход. А телек забит рекламой инвестиционных приложений банков и брокеров.

А вам что важнее всего сейчас узнавать про инвестиции? Потыкайте в опросе, пожалуйста.

Если вариантов ответов в опросе вам недостаточно, пишите мнения в комментариях.