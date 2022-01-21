Налоговики опять интересуются зарплатами у бизнеса. Впрочем, они каждые полгода это делают

Бухгалтеры рассказали, что каждые полгода, после сдачи РСВ, им прилетают требования от налоговиков по средним зарплатам. У многих уже шаблоны есть, где просто номер требования меняют и отправляют.

Спрашивает наш подписчик.

«Опять требование о зарплате ниже среднеотраслевой. Один человек на 0.25 ставки. Каждый квартал теперь будут присылать? Или их прошлые пояснения не устроили?

Кому еще это так часто присылают?».

В комментариях пишут, что каждый квартал прилетает, как РСВ сдадут. А вот что советуют:

«Шаблон создайте и каждый квартал шлите на автомате, ток номер требования меняйте».

Кто-то вот так отписываются:

«У нас зарплата меньше среднеотраслевой, но больше минимальной по соглашению в регионе. Так и пишем, соглашение выдерживает, до среднеотраслевой возможности нет и т. д.и так каждый квартал».

Да и вообще бухгалтеры недоумевают — если все повысят зарплаты, средняя по региону вырастет и снова не будет устраивать. Замкнутый круг.