Налоговики опять интересуются зарплатами у бизнеса. Впрочем, они каждые полгода это делают

Бухгалтеры рассказали, что каждые полгода, после сдачи РСВ, им прилетают требования от налоговиков по средним зарплатам. У многих уже шаблоны есть, где просто номер требования меняют и отправляют.
Спрашивает наш подписчик.
«Опять требование о зарплате ниже среднеотраслевой. Один человек на 0.25 ставки. Каждый квартал теперь будут присылать? Или их прошлые пояснения не устроили?
Кому еще это так часто присылают?».
В комментариях пишут, что каждый квартал прилетает, как РСВ сдадут. А вот что советуют:
«Шаблон создайте и каждый квартал шлите на автомате, ток номер требования меняйте».
Кто-то вот так отписываются:
«У нас зарплата меньше среднеотраслевой, но больше минимальной по соглашению в регионе. Так и пишем, соглашение выдерживает, до среднеотраслевой возможности нет и т. д.и так каждый квартал».
Да и вообще бухгалтеры недоумевают — если все повысят зарплаты, средняя по региону вырастет и снова не будет устраивать. Замкнутый круг.
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