В передаче взятки налоговикам в 30 млн участвовали депутат и замглавы города. Сидят под стражей

Нескольких чиновников в Самарской области подозревают в том, что они по цепочке должны были передать взятку налоговикам от строительной компании, чтобы те снизили недоимку.

Сначала уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество при передаче взятки в особо крупном) завели в отношении замглавы администрации города Жигулевск. Он получил от компании 23 млн рублей, чтобы помочь решить вопрос с налоговиками. Всего оговорили сумму в 30 млн рублей, это был первый транш.

А в ходе расследования выяснилось, что в деле замешан еще и депутат местной думы. Депутат получил от замглавы администрации 15 млн, которые он должен был передать сотрудникам налоговой. На него тоже завели дело, по той же статье.

Сейчас подозреваемые под стражей, идет следствие.

По материалам сайта СК по Самарской обл.