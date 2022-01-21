Кто пользовался «Фингуру», отзовитесь! Расскажите, как вам

Собираем отзывы про бухгалтерский сервис «Фингуру». В интернете хвалят их за классные консультации, но недовольны спамом. А вам как? Собираем ответы в «Рейтинге компаний» на «Клерке».

«Фингуру» наладят бухучет в фирме, будут его вести, отчитываться перед фондами и давать хорошие советы, когда это нужно.

Компания ведет интересный блог. Вот последние посты:

Вот что пишут о сервисе в интернете. Есть довольные:

Или вот:

Нашелся и кто-то недовольный:

Друзья, расскажите нам, как вам работа с «Фингуру»? Очень ждем ваши отзывы.