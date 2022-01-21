Кто пользовался «Фингуру», отзовитесь! Расскажите, как вам

Собираем отзывы про бухгалтерский сервис «Фингуру». В интернете хвалят их за классные консультации, но недовольны спамом. А вам как? Собираем ответы в «Рейтинге компаний» на «Клерке».
«Фингуру» наладят бухучет в фирме, будут его вести, отчитываться перед фондами и давать хорошие советы, когда это нужно.
Компания ведет интересный блог. Вот последние посты:
- Бухгалтерские консультации: кто и что обычно спрашивает
- Внимание! Разыскивается идеальный бухгалтерский учет
- Готовим и сдаем до 2 000 отчетов в месяц: рассказываем, как нам удается сделать все вовремя и ничего не упустить
Вот что пишут о сервисе в интернете. Есть довольные:
Или вот:
Нашелся и кто-то недовольный:
Друзья, расскажите нам, как вам работа с «Фингуру»? Очень ждем ваши отзывы.
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