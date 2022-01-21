Бухгалтеры советуют, как себя обезопасить на новой работе с кучей проблем в бухгалтерии

Если бухгалтер пришел в компанию, а там куча ошибок и проблем по бухгалтерии — в первую очередь, стоит заключить соглашение, что за прошлые периоды он не отвечает. А уже потом браться решать эти проблемы.

Спрашивает наш подписчик.

Проблема, по словам автора поста, такая: есть ООО, которое год перечисляло учредителю плату по аренде помещения. С последним платежом банк заупрямился, поэтому написали «выплата зарплаты за исполнение обязанностей директора». Налогов не платили.

Сейчас пытаются понять, что делать:

Все пересчитать по правильному, сдать отчеты заплатить НДФЛ, взносы, нарваться на штрафы и т.д. Оформить заём, а в 22 году оформить его как доход и тогда уже заплатить НДФЛ без штрафов.

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В комментариях советуют посчитать, что по штрафам будет дешевле. И напомнили, что есть успешная судебная практика, что с доходов по аренде могут насчитать НДС, если учредитель не через ИП в аренду сдает. А еще что аренда должна быть не более, чем на 20% ниже рыночной.

«Оформите акт приёма передачи бухгалтерских дел, подпишите с ООО документ, что за прошлые периоды не отвечаете. А отчеты пусть предшественники быстренько сдадут как считают нужным. Авось, не прилетит ничего».

Иначе, по словам автора комментария, всю ответственность за все проблемы, которые до нее возникли, возьмет на себя новый бухгалтер.