Бухгалтеры советуют, как себя обезопасить на новой работе с кучей проблем в бухгалтерии

Если бухгалтер пришел в компанию, а там куча ошибок и проблем по бухгалтерии — в первую очередь, стоит заключить соглашение, что за прошлые периоды он не отвечает. А уже потом браться решать эти проблемы.
Спрашивает наш подписчик.
Проблема, по словам автора поста, такая: есть ООО, которое год перечисляло учредителю плату по аренде помещения. С последним платежом банк заупрямился, поэтому написали «выплата зарплаты за исполнение обязанностей директора». Налогов не платили.
Сейчас пытаются понять, что делать:
- Все пересчитать по правильному, сдать отчеты заплатить НДФЛ, взносы, нарваться на штрафы и т.д.
- Оформить заём, а в 22 году оформить его как доход и тогда уже заплатить НДФЛ без штрафов.
«Оформите акт приёма передачи бухгалтерских дел, подпишите с ООО документ, что за прошлые периоды не отвечаете. А отчеты пусть предшественники быстренько сдадут как считают нужным. Авось, не прилетит ничего».Иначе, по словам автора комментария, всю ответственность за все проблемы, которые до нее возникли, возьмет на себя новый бухгалтер.
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