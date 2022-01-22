Большой стаж не показатель желания развиваться, считают бухгалтеры

Если человек даже с большим стажем не хочет развиваться, его не стоит брать на работу. Проще взять вообще без опыта и всему научить.

Читательница нашего форума поделилась с коллегами проблемой, которая возникла после приема на работу нового бухгалтера.

Дело в том, что эта сотрудница с более чем 20-летним стажем, согласна делать только ту работу, к которой она привыкла. Человек не хочет ничему учиться, вникать в тонкости.

Главбух безуспешно пытается обучить помощницу. Например — как делать приход по импорту, сверять расчеты с контрагентами и т. д. Бухгалтер не хочет даже формировать реализацию на основании счета, потому что она этого никогда не делала.

Как так? У главбуха просто крик души!

Пишу, чтобы не начать просто орать...мои лекции по теории бухучета все прошли мимо нее, да и желание учить у меня пропало напрочь, она просто не понимает, о чем я!! — пишет наша читательница

Главбух сетует, что сейчас найти хорошего бухгалтера — проблема. Например, эта сотрудница была лучшей среди остальных кандидатов.

На собеседовании многие кандидаты не могли составить элементарные проводки. Зачем, ведь 1С сама все сформирует, а главбух проверит.

Участники обсуждения отметили, что, к сожалению, есть необучаемые люди, которые принципиально не хотят забивать себе голову лишней информацией.

Главбуху порекомендовали присмотреться к кандидатам без опыта, вчерашним студентам. Возможно, будет проще обучить молодую девушку, готовую впитывать знания и получать опыт.

А вы когда-нибудь сталкивались с работниками, которые не хотят ничему учиться?

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