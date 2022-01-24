Бухгалтер с ковидом на ИВЛ беспокоится об отчетности, штрафах и блокировке. Профдеформация?

Бухгалтеры рассказывают, как они с ковидом из реанимации с высокой температурой сдавали отчеты, потому что боялись штрафов и блокировок. И пришли к выводу, что здоровье все-таки дороже.

Спрашивает наш подписчик.

«Я главбух в единственном лице, заболела короной 01.01, с 07.01 в больнице, самостоятельно не дышу, о выписке речи нет, соображаю с трудом. Все сроки отчётов горят, директор тоже с короной, да и что он сдаст?

Вопрос: что попадаем под все санкции? Коллега звонил в ИФНС, сказали до блокировки счетов. Вопрос кто сдавать то должен? Неужели не терпит? Нет никаких вариантов? Что за бред? Или как-то по-другому? Всем спасибо!».

В комментариях рассказали еще несколько подобных случаев, как бухгалтеры с ковидом сдавали отчетность, отвечали на требования и работали чуть ли не из реанимации.

А другие комментаторы пишут — что ничего прям страшного не будет, если вовремя не сдадут, главное, чтобы все живы и здоровы были. Да и блока сразу не будет:

«Сразу же счета не заблокируют. Может, вас к тому времени выпишут, и вы хоть нулевки отправите. Со штрафами конечно, а потом скорректируете».

У кого-то вообще случай — бухгалтер в ДТП попала, и первая мысль: «хорошо, хоть НДС сдала».